Після призначення Суровікіна керівником так званої "спецоперації" щодо окупації України, в російському управлінні військами було досить багато змін. Про це розповів начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

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Які зміни вніс Суровікін

За його словами, Суровікіну вдалося впорядкувати управління військами, адже він відійшов від практики розривання цілих військових частин на менш дрібні підрозділи і угрупування їх між собою. Також він у підпорядкованих йому силах розставив своїх людей, чим викликав певне невдоволення з боку начальника генштабу ЗС Росії Герасімова і міністра оборони Росії Шойгу.

І по-третє, він дуже щільно зійшовся з паном Пригожиним, який керує вагнерівцями, і надав вагнерівцям важку зброю, бронетехніку і навіть бойові літаки,

– розповів Кирило Буданов.

Чи це допомогло російській армії

За словами Буданова, хоч усі ці зміни допомогли росіянам частково стабілізувати ситуацію, про успіхи у їхньому наступі навіть не йдеться. Сьогодні є ділянки, де окупанти намагаються проводити контратаки, однак загалом вони сидять в обороні.

Так, якщо весною та літом загарбники намагалися просуватися вперед, "то тепер єдине місце, де вони взагалі намагаються просунутися, це регіон міста Бахмут. Більше ніде".

Також попри зміни, внесені Суровікіним, підходи діяльності російської армії абсолютно не змінилися.

Вони як воювали, намагалися воювати, масами просто штовхаючи людей на смерть, так ця практика у них й продовжується надалі. Чи дасть це якісь визначні результати? Одностайно не дасть. Це вже не 30-ті чи 40-ві роки. Так вже більше ніхто у світі не воює,

– підкреслив Кирило Буданов.