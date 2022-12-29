Через це загарбникам доведеться прийняти оборонну позицію чи взяти оперативну паузу. Так вважають експерти Інституту вивчення війни.

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Що вказує на те, що росіяни можуть покинути спроби захопити Бахмут

Першим фактором, який це підтверджує, в ISW наводять поїздки українських високопосадовців на передову. Зокрема 27-28 грудня очільник розвідки Кирило Буданов відвідував Бахмут.

Мовиться про те, що керівник ГУР МО України був на відстані щонайменше 600 метрів від раніше зафіксованої російської передової лінії військ.

Візит Буданова підтверджує попередні повідомлення в українських соціальних мереж про те, що українські сили 21 грудня провели тактичну контратаку, яка відбила російські війська з околиць Бахмута,

– пояснюють експерти.

Другим фактором, який вказує на виснаження росіян, є те, що їхні війська в районі Бахмута більше не діють у вигляді ротно-батальйонних тактичних груп. Натомість воюють лише невеликими загонами з 10-15 осіб.

Крім того, швидкість просування та інтенсивність атак окупантів серйозно зменшилася. Зокрема на тлі обмежень в особовому складі та боєприпасах.

Це є третім вирішальним фактором. Ймовірно такий хід подій не дозволить росіянам підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчій перспективі.

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