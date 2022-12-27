Втім, якщо глянути в ретроспективу повномасштабного вторгнення, Росія системно зазнавала військових поразок одна за одною. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Для чого Росії Донбас

Співрозмовник пригадав, що російську армію ще раніше розбили під Києвом, потім ЗСУ вибили їх з Харківської області, з Лимана й Херсона. Крім того, на східному фронті вони не здатні системно просунутися, зазнають просто колосальні втрати.

Відтак їм потрібно бодай щось показати своїм двом головним факторам – власному населенню, щоб показати, для чого це все божевілля починалося, і, можливо, ще важливіше, зовнішньому світу,

– підкреслив Сергій Череватий.

Цим вони хочуть показати, що вони хоч, очевидно, і не "втарая армія міра", але бодай на щось здатні. Тож вони зосередили зусилля на тому, щоб взяти Бахмут, вийти на оперативний простір і рухатися далі в бік Слов'янська та Краматорська.

"Окупувати Донбас і показати це як "звільнення" так званих "ЛНР-ДНР", начебто так все й задумувалося. У них постійно змінюються плани війни. Раніше вони казали, що до Азова вийшли – це добре", – зауважив речник Східного угруповання військ.

Сергій Череватий про ситуацію на східному фронті: дивіться відео

Плани Росії не відповідають здоровому глузду

Співрозмовник також зауважив відсутність логіки в планах росіян. Мовляв, у свою конституцію вони "включили" не лише Донецьку та Луганську області України, а ще й Запорізьку та Херсонську.

Якось незрозуміло, як вони частково входять-виходять. Та це їх мало турбує. Я думаю, їхні пропагандисти будуть робити все, щоб показати, що головною метою і було захоплення українського Донбасу,

– резюмував Сергій Череватий.

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