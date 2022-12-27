Впрочем, если взглянуть в ретроспективу полномасштабного вторжения, Россия системно терпела военные поражения одно за другим. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
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Зачем России Донбасс
Собеседник вспомнил, что российскую армию еще раньше разбили под Киевом, затем ВСУ выбили их из Харьковской области, Лимана и Херсона. Кроме того, на восточном фронте они не способны системно продвинуться, терпят просто колоссальные потери.
Следовательно, им нужно хоть что-то показать своим двум главным факторам – собственному населению, чтобы показать, для чего это все безумие начиналось, и, возможно, еще важнее, внешнему миру,
– подчеркнул Сергей Череватый.
Этим они хотят показать, что они хоть, очевидно, и не "вторая армия мира", но хоть на что-то способны. Они сосредоточили усилия на том, чтобы взять Бахмут, выйти на оперативное пространство и двигаться дальше в сторону Славянска и Краматорска.
"Оккупировать Донбасс и показать это как "освобождение" так называемых "ЛНР-ДНР", вроде бы так все и задумывалось. У них постоянно меняются планы войны. Раньше они говорили, что на Азов вышли – это хорошо", – отметил представитель Восточной группировки войск.
Сергей Череватый о ситуации на восточном фронте: смотрите видео
Планы России не соответствуют здравому смыслу
Собеседник также заметил отсутствие логики в планах россиян. Мол, в свою конституцию они "включили" не только Донецкую и Луганскую области Украины, но и Запорожскую и Херсонскую.
Как-то непонятно, как они частично входят-выходят. Но это их мало беспокоит. Я думаю, их пропагандисты будут делать все, чтобы показать, что главной целью и был захват украинского Донбасса,
– резюмировал Сергей Череватый.
Что известно о боях за Бахмут
- Попытки захватить Бахмут могут стать величайшим позором России в ее военной истории. Даже если России удастся захватить Бахмут, что не гарантировано, эта "победа" будет равноценна поражению. Все из-за огромных потерь, понесенных врагом при попытках штурма города.
- Военный эксперт Павел Нарожный недавно оценил тактику врага под Бахмутом. Россияне бросают на штурм группы по 10-30 человек, из которых выживает всего 10%.
- В ВСУ также назвали ежедневные потери врага на этом направлении. По информации группировки войск "Восток", россияне ежедневно кладут до 70 своих бойцов под Бахмутом.