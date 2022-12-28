Ще минулого року в місті жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Глава держави каже, що у Бахмуті немає місця, яке не було б полито кров'ю.

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Як місто живе під час війни

Зеленський додав, що люди, які залишились у Бахмуті частіше чують обстріли, аніж тишу.

Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть,

– запевнив очільник держави.

Бахмут під час війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського

На світлинах видно, що росіяни стирають Бахмут з лиця землі. Усюди – масові руйнування та палаючі будинки. Місто буквально горить від наслідків влучань. Також на фото військові, які чатують в окопах, повних води.

Біль, страждання і руйнування – ось які наслідки несе "русский мир" на українські землі.

Зауважте! Бахмут на Донеччині залишається головним напрямком удару ворога. Окупанти зосередили там всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону. Щодня вони зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку, але все одно продовжують наступати.

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