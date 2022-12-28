Ще минулого року в місті жили 70 тисяч людей, а зараз лишилися одиниці цивільних. Глава держави каже, що у Бахмуті немає місця, яке не було б полито кров'ю.
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Як місто живе під час війни
Зеленський додав, що люди, які залишились у Бахмуті частіше чують обстріли, аніж тишу.
Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть,
– запевнив очільник держави.
Бахмут під час війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського
На світлинах видно, що росіяни стирають Бахмут з лиця землі. Усюди – масові руйнування та палаючі будинки. Місто буквально горить від наслідків влучань. Також на фото військові, які чатують в окопах, повних води.
Біль, страждання і руйнування – ось які наслідки несе "русский мир" на українські землі.
Що відбувається в Бахмуті
- Окупанти дещо змінили тактику на Бахмутському напрямку. Так, вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібні групи до 20 осіб і розосереджено ідуть полем бою. Втім, військовий експерт Михайло Притула переконаний, що зміна тактики не принесе окупантам жодного успіху на фронті.
- У Міноборони показали відео дороги до Бахмута. На записі видно сліди від вибухів та чорне небо. Кадри доводять, що ситуація там – найгарячіша.
- Окупанти зосередили біля Бахмута всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону. Вони зазнають там шалених втрат, але все одно продовжують наступати.