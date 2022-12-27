У відео видно сліди від вибухів та чорне небо. Кадри доводять, що ситуація під Бахмутом – найгарячіша.

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Бахмут – для тих, хто має мужність. Бахмут – місто героїв. Ми ніколи не здамося. Ми переможемо,

– мовиться у відео.

Що відбувається біля Бахмута

Окупанти зосередили біля Бахмута всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону. Вони зазнають там шалених втрат, але все одно продовжують наступати.

Лише за добу 27 грудея було 175 обстрілів, понад 20 боєзіткнень. Ворог втратив 77 осіб вбитими і 125 пораненими.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти дещо змінили тактику. Вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібні групи до 20 осіб. Потім йдуть полем бою, намагаючись наблизитися до передових позицій українських військ, аби атакувати.