В видео видно следы взрывов и черное небо. Кадры доказывают, что ситуация под Бахмутом – самая горячая.

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Бахмут – для тех, кто имеет мужество. Бахмут – город героев. Мы никогда не сдадимся. Мы победим,

– говорится в видео.

Что происходит у Бахмута

Оккупанты сосредоточили у Бахмута все свои силы пытаясь прорвать нашу оборону. Они терпят там безумные потери, но все равно продолжают наступать.

Только за сутки 27 грудей было 175 обстрелов, более 20 боеприкосновений. Враг потерял 77 человек убитыми и 125 ранеными.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты несколько изменили тактику. Они уже не действуют в составе ротных или батальонных тактических групп, а разбиваются на мелкие группы до 20 человек. Затем идут по полю боя, пытаясь приблизиться к передовым позициям украинских войск, чтобы атаковать.