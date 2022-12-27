Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Притула. Він переконаний, що зміна тактики окупантам не принесе успіху на фронті.

До теми Там реальне пекло, – військовий капелан про ситуацію в Бахмуті

Днями Генштаб заявив, що росіяни змінили тактику: вони вже не діють у складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на менші групи, до 20 людей. До того ж намагаються наблизитися до передових позицій ЗСУ, аби вступити в ближній бій. Водночас вони продовжують зазнавати втрат та відступають.

У росіян багато втрат

За словами Притули, така зміна тактики свідчить про великі втрати, адже окупантів щодня меншає на 500 – 600 осіб. З іншого боку, росіянам потрібно слідкувати за своїм особовим складом, щоб той не здався у полон та не втік.

Військовий експерт пророкує далі ще "веселішу ситуацію": вони отримають нове підкріплення і намагатимуться пускати мобіків хвилями приблизно по кількасот людей, аби виснажити нашу оборону.

Це говорить про те, що окупанти втрачають техніку і мусять використовувати живу силу, закидувати противника м’ясом,

– резюмував спікер.

Про що свідчить зміна тактики росіян: дивитися відео

Для чого росіянам пауза

Зазначимо, що американські аналітики оприлюднили інформацію, що окупанти беруть паузу на Бахмутському напрямку. Однак військовий експерт переконаний, росіянам необхідна пауза для перегрупування, виведення військ, підтягування резервів. Українські військові цієї можливості їм не дадуть.

Не буде в них оперативної паузи, їх будуть бити щодня,

— додав Притула.

Бахмутський напрямок: останнє