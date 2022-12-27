Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий. Він також визначив, яка техніка росіян завдає найбільше шкоди ЗСУ.

До теми Росіяни до нового року хочуть вийти на адмінмежу Донеччини: у ЗСУ назвали причину

Днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіянам важко утримувати всю лінію фронту. Череватий пояснив це тим, що військові методи росіян не досить універсальні та новітні.

Зміна тактики їх не врятує

Зараз окупанти дещо змінили тактику: замість оборотних і батальйонних тактичних груп вони діють малими групами, зазначив полковник. На Бахмутському напрямку колишні ув’язнені є фактично одноразовим елементом, який застосовується для прориву та виснаження української оборони.

Під цим натиском, під постійним шквалом вогню, хоч це дається важкою ціною, але Збройні Сили досягають важливої мети — вони, по суті, знекровлюють ворога, наносять величезні втрати в особовому складу та техніці,

— зазначив військовий.

Ворог змінив тактику: дивитися відео

Оброєння та мотивації в окупантів все менше

Українські військові знищують все більше снарядів окупантів, тому їм доводиться везти припаси та зброю з далекої відстані, додав Череватий. На лінії фронту така інтенсивність вогню, що навіть у росіян вже закінчується озброєння. Голова ГУР Кирило Буданов днями інформував, що росіяни шукають радянську зброю уже в КНДР.

За словами Череватого, хоч росіяни поки ще мають можливість потужно тиснути на окремих напрямках, однак щодня вони стають слабшими, це впливає і на моральний стан їхнього особового складу. Подекуди вони вже не вірять своїм командиром та розуміють що це безперспективно.

Зважаючи на роками виховану покірність, окупанти поки що не можуть нічого зробити, тому йдуть лавинами в атаку,

– зауважив спікер.

Скільки ракет залишилось в Росії / Інфографіка 24 каналу

Що найбільше дошкуляє ЗСУ на фронті

Череватий зазначив, що на фронті українським бійцям найбільше дошкуляє саме артилерія окупантів. Оскільки росіяни мають можливість вражати різними типами артилерії, в них є здебільшого радянська артилерія усіх калібрів.

Також небезпечними для будь-якого підрозділу є російські танки, особливо в моменти, коли немає можливості їх знищити, підкреслив речник Східного угрупування військ ЗСУ.

Про втрати окупантів: останнє