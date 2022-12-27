Загальні бойові втрати Росії станом на 307 день повномасштабної війни проти України складають 103 220 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно актуалізує інформацію про втрати ворога.

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Втрати Росії в техніці

танків – 3016;

бойових броньованих машин – 6024;

артилерійських систем – 1998;

РСЗВ – 418;

засоби ППО – 212;

літаків – 283;

гелікоптерів – 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707;

крилаті ракети – 653;

кораблі /катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4652;

спеціальна техніка – 179.



Актуальні втрати ворога станом на 27 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як зазначають у Генштабі, за минулу добу найбільше втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зауважимо, що навколо Бахмута зараз точаться запеклі бої.

Перед ворогом стоїть задача до кінця року

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що перед ворогом стоїть важлива задача до кінця року. Військово-політичне керівництво з Кремля наказало "до кінця 2022 року вийти на адмінмежу Донецької області".

Зробити це окупанти повинні попри те, що уже який місяць поспіль не можуть взяти під контроль Бахмут. Вона зауважила, що на однойменний напрямок вороги кинули чимало своєї техніки, озброєння та бійців. Але це не дозволило їм досягнути бажаних результатів.

Щодо дій ворогів, то вони дещо змінилися. Російські бійці тепер концентрують максимум зусиль на певних ділянках фронту. Натомість вони не можуть утримувати всю її лінію, вибудовану від початку повномасштабного вторгнення.