Марафон "Лади Калини" триває

Потім сподівалися, що коли десять – двадцять тисяч "Жигулів" поїдуть у "глубінку", щось зміниться. А зараз чітко бачимо що ні 100, ні 200 тисяч мішків принципово свідомості не міняють.

Важливо Російська арта зламалася об сталеві зуби ЗСУ

Тому лишається тільки фізично їх нищити та забезпечувати російський автопром роботою. Коли скінчаться, тоді скінчаться. Чого там загадувати. Нам своє робити. Коси коса.

Загроза нової навали

Але нам треба готуватися до другої спроби наступу. Бо бюджет на наступний рік на військо вони збільшили. І вже починають нову хвилю мобілізації та підготовки. А це значить, що існування України в кінці зими, початку весни знову буде під великою загрозою.

Українські сержанти постійно готуються відбивати нові спроби наступу ворога / Фото з фейсбуку Романа Доніка

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Бо вони не спиняться, поки ми їх не спинимо. Тому нам треба багато навченої піхоти і багато молодших командирів піхотних відділень. Бо спинити ворога, доведеться саме піхоті. І кожен день зараз – на вагу золота.

Майбутні сержанти за роботою. Поки навчальні. Засідка, лінійні перешкоди, оборона – наступ. Просто трішки би більше часу на підготовку. Але і так впораємось. Все одно ми їх усіх відправимо додому в пакетах.