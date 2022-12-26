"Совкова" скарбниця зброї показала дно

1. Росія витратила основні запаси артилерійських систем часів СРСР. Збільшити чисельність артилерійських частин росіяни не зможуть, створення артилерійських дивізій, які анонсував Шойгу, буде здійснюватись за рахунок реорганізації частин, що діють, оскільки усе виробництво не зможе покрити ні бойові втрати, ні таке інтенсивне зношення стволів.

Цікаве Як правильно читати Путіна і що криється за його "переможними" бравадами

2. Застосування тактики артилерійського наступу, як це було у травні – серпні, вже неможливе через неочікувані масштаби витрат боєприпасів. Ресурс ствола "Гіацинта" – не менше 1500 – 2500 пострілів, а на практиці їх використовують ще більше.

3. Росія буде змушена скоротити та уніфікувати кількість типів артилерійських гармат та снарядів. Наразі в РФ прийняті на озброєння снаряди калібру 152 міліметри чотирьох типів, які не сумісні між різними гарматами.

Російські пропагандисти визнають, що в окупантів виникли серйозні проблеми з артилерією / Фото з фейсбуку Юрія Бутусова

"Гіацинти" зів'яли

4. Боєприпаси та гармати "Гіацинт" будуть використовуватись до повної витрати, а потім будуть повністю зняті з озброєння на користь основної російськоі артисистеми "Мста-СМ2". "Гіацинт" та снаряди до нього – надмірно коштовна та недостатньо точна система у порівнянні зі "Мста" і, до того ж, не має керованих снарядів у боєкомплекті.

Акутальне Дострілялися: в окупантів вже почалася "журбинка" із крилатими ракетами "Калібр"

5. Затяжна артилерійська війна висуває вимоги уніфікації гармат та боєприпасів, інвестицій у масове виробництво, оптимального балансу за критерієм "вартість – ефективність", використання гармат, до яких виробляються керовані та самонавідні снаряди.

Зброя має бути збалансована за вартістю ураження і за вартістю застосування. Саме вартість ураження та вартість застосування треба прораховувати перш за все, бо без цього неможливо прораховувати тактичну доцільність та виробничі плани.