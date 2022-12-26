"Совковая" копилка оружия показала дно

1. Россия израсходовала основные запасы артиллерийских систем времен СССР. Увеличить численность артиллерийских частей россияне не смогут, создание артиллерийских дивизий, которые анонсировал Шойгу, будет осуществляться за счет реорганизации действующих частей, поскольку все производство не сможет покрыть ни боевые потери, ни столь интенсивный износ стволов.

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2. Применение тактики артиллерийского наступления, как это было в мае – августе, уже невозможно из-за неожиданных масштабов расхода боеприпасов. Ресурс ствола "Гиацинта" – не менее 1500 – 2500 выстрелов, а на практике их используют еще больше.

3. Россия будет вынуждена сократить и унифицировать количество типов артиллерийских орудий и снарядов. В настоящее время в РФ приняты на вооружение снаряды калибра 152 миллиметра четырех типов, которые не совместимы между разными пушками.

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"Гиацинты" завяли

4. Боеприпасы и пушки "Гиацинт" будут использоваться до полного расхода, а затем будут полностью сняты с вооружения в пользу основной российской артисистемы "Мста-СМ2". "Гиацинт" и снаряды к нему – чрезмерно дорогостоящая и недостаточно точная система по сравнению с "Мстой" и, к тому же, не имеет управляемых снарядов в боекомплекте.

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5. Затяжная артиллерийская война выдвигает требования унификации орудий и боеприпасов, инвестиций в массовое производство, оптимального баланса по критерию "стоимость – эффективность", использование орудий, к которым производятся управляемые и самонаводящиеся снаряды.

Оружие должно быть сбалансировано по стоимости поражения и по стоимости применения. Именно стоимость поражения и стоимость применения следует просчитывать прежде всего, потому что без этого невозможно просчитывать тактическую целесообразность и производственные планы.