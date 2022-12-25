Цитаты с подтекстом

Сейчас его по своему читает писатель Дмитрий Глуховский: надо просто любой плюс менять на минус, любое "да" – на "нет", любое "черное" – на "белое", а любое "они" – на "мы".

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Пользуясь этим давайте посмотрим, что же сказал Путин 21 декабря, принимая участие в коллегии Минобороны РФ. Цитаты взяты с сайта кремлин.ру, уж простите, работа с первоисточниками.

1. "Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача Министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, – тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники".

Суть сказанного: нам дали п**ды, и теперь самое время подумать над тем, как же так произошло. Как мы, "вторая армия в мире", оказались в массе своей сбродом тупых, немотивированных, малообразованных идиотов.

2. "Второе – обращаю внимание правительства, руководства Министерства обороны, других ведомств на необходимость работать в самом тесном контакте друг с другом в рамках специально созданной структуры – Координационного совета".

Суть сказанного: какого черта у нас настолько неслаженная работа, почему никто никого не слушает и каждый на этой войне сам по себе. Гойда, братушки! (в ответ из зала – грусть, зевки и отведение глаз).

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3. "Третье – будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире".

Суть сказанного: мать вашу за ногу! Ну вы хотя бы что-то можете сделать?! Ядерка – это единственное, что у нас осталось и то, почему нас еще к чертовой матери не стерли. Попытайтесь хотя бы сейчас не обо**аться и, пока я пугаю всех угрозой применения атомной бомбы, приведите ее ну хоть в какое-то состояние.

4. "Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия. Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Далее – важно повысить боевые возможности Воздушно-космических сил, в том числе – истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО”.

Суть сказанного: картон, картон и еще раз картон! Даешь надувные зенитно-ракетные комплексы. Черт… Вы все разворовали и, похоже, еще будете. Мужики, ну хоть каплю совести имейте, я же не могу только языком трепать. И про небо... Обо**ались мы знатно. Залетать "в х*хлы" ссыкотно, так что будем продавать победу про бомбардировщики, которые над Каспием летают.

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5. "Пятое – необходимо совершенствовать систему управления и связи, чтобы обеспечить устойчивость и оперативность управления войсками в любых условиях".

Суть сказанного: вот вы, с*ка, дятлы, да еще и в погонах! Какого черта разговаривают на фронте по обычным мобилкам?! Я уже задрался слушать перехваты наших, прости Господи, солдат! Это же стыдно и национально опасно то, что они там несут. Уберите нах*р все эти флажки и голубиную почту, срам просто, а не армия.