Что получает с этого КНДР

1. Северокорейские рабочие могут быть привлечены к строительным работам в России и захваченных ею украинских территориях. Учитывая наложенные Совбезом ООН санкции, запрещающие такой вид наполнения казны КНДР валютой, – для Пхеньяна это важная "плюшка".

Важное Есть ощущение, что постепенно что-то начинается

2. Валюта за ракеты. Пригожин "банчит", тратя 100 миллионов долларов в месяц на войну по данным, обнародованным Кирби (спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби – 24 канал). Для экономики КНДР, которая пять лет под жесткими санкциями, это значительная поддержка.

3. Российские и западные технологии. Сплетничают, что Москва в ответ приютила нескольких северокорейских технарей, разбирающих захваченное оружие, пытаясь воспроизвести свою неуклюжую "реплику" на нее.

4. Доходы от экспорта. КНДР запрещено санкциями Совбеза ООН экспортировать почти все, что она способна производить / добывать / вырубать / вылавливать.

Москва сейчас станет надежным покупателем. Хотя и не долгосрочным, потому что деньги способны заканчиваться быстро, когда ты под санкциями. Но режимы считают короткими отрезками времени в экономике, поэтому для Пхеньяна это тоже приятный бонус.

Что это значит для нас

1. Это не изменит ход войны, о чем также отметил Кирби. Но это только начало сотрудничества. Дальше поставок из КНДР может быть больше. И мы должны быть к этому готовы

2. КНДР может поделиться с Россией не только оружием, но и достижениями в киберпреступности. Успехи КНДР достигают суммы 1,2 миллиарда долларов украденных криптоактивов за последние пять лет, из них больше половины – за последний год. Это один из основных источников наполнения бюджета Пхеньяна валютой (второй – КНР).

Поэтому мир должен реагировать, выработав политику на этом новом, хаотичном и пока в основном анархическом рынке. И это вопрос не только к государственным игрокам, но и к частным лидерам рынка. Потому что сейчас это выглядит как безопасная антисанкционная гавань, которая будет служить надежной кормушкой для мясников.

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3. Теперь, кроме Ближнего Востока, более близкое партнерство нас ждет и с Республикой Корея и Японией. Ничто так не объединяет, как общий враг. Тем более последние испытания человек-ракета провел сегодня у японских вод. Байден усугубляет партнерство с Юн Сук Йолем и Фумио Кишида. У нас тоже есть повод для этого.

4. КНР – во втройне неудобной позе на Совбезе ООН. Пекин торгует с Россией, Ираном и КНДР. И, похоже, планирует защищать всех троих.

Но чем больше появляется фактов военной поддержки Тегераном и Пхеньяном российского вторжения, тем неудобнее становится поза Пекина. И тем более карикатурным смотрится его так называемый "нейтралитет".

В любом случае поставки – уже факт. Будущие поставки – тоже почти неизбежны. Теперь наша стратегия должна строиться в новой реальности, где мы имеем союзников врага в Индо-Тихоокеанском регионе, а значит – и значительные интересы там.