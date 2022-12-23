Хорошая охота
Так же, когда по несколько раз в неделю более 10+ единиц автотехники – то есть где-то накрыли колонны, сделали засаду, хорошо отработали с ПТРК и так далее.
Актуальное "Пэтриоты" помогут": скоро ВСУ начнут делать россиянам на земле очень больно
Российские оккупанты продолжают нести существенные потери на фронте / Инфографика Генштаба ВСУ
А еще люблю, когда в очередном пакете помощи из США – снова 500 высокоточных снарядов. Это значит, что прошлые 500 высокоточно поразили свои цели. Каждое попадание – это что-то минус.
Если реально передадут JDAM и украинские самолеты начнут бомбить позиции россиян с десятков километров 250 – 500-килограммовыми бомбами, то количество пропавших без вести россиян возрастет в разы.