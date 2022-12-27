На цьому під час телемарафону наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що перед російськими бійцями стоїть завдання, яке вони повинні виконати до кінця цього року.

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Спроби оточити Бахмут невдалі

Водночас Ганна Маляр зазначила, що окупанти не можуть впоратися навіть з оточенням Бахмуту. І хоч на однойменний напрямок ворог кинув найбільше своїх бійців, техніки та озброєння, це не принесло бажаного результату. Окупанти лиш зазнають втрат і невдач.

Слід також розуміти, як зараз діють російські військові. Вони не можуть утримувати всю лінію фронту, яку зайняли від самого початку. Тож вони можуть лише концентрувати максимум зусиль на певних ділянках.

Але ви бачите наскільки мужньо тримається Бахмут, наскільки наші воїни завдають втрат ворогу і він просто не може просуватися далі,

– підкреслила Маляр.

Вона зауважила, що поблизу Бахмута було незначне просування ворога. Але окупантів Силам оборони вдалося відтіснити. Попри це російські бійці не полишають спроб взяти місто в оточення. Але зробити це загарбники не можуть.

Ганна Маляр також назвала завдання, яке отримали окупанти від свого військово-політичного керівництва з Кремля. Вони все ще "ставлять завдання до кінця 2022 року вийти на адмінмежу Донецької області". І це попри те, що загарбники не можуть взяти під контроль той же Бахмут.

Яка зараз ситуація біля Бахмута