На этом во время телемарафона сделала акцент заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что перед российскими бойцами стоит задача, которую они должны выполнить до конца этого года.

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Попытки окружить Бахмут неудачны

В то же время Анна Маляр отметила, что оккупанты не могут справиться даже с окружением Бахмута. И хотя на одноименное направление враг бросил больше своих бойцов, техники и вооружения, это не принесло желаемого результата. Оккупанты лишь несут потери и неудачи.

Следует также понимать, как сейчас действуют русские военные. Они не могут удерживать всю линию фронта, которую заняли с самого начала. Поэтому они могут концентрировать максимум усилий на определенных участках.

Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят урон врагу и он просто не может продвигаться дальше,

– подчеркнула Маляр.

Она заметила, что вблизи Бахмута было незначительное продвижение врага. Но оккупантов Силам обороны удалось оттеснить. Несмотря на это, российские бойцы не оставляют попыток взять город в окружение. Но сделать это захватчики не могут.

Анна Маляр также назвала задачу, которую получили оккупанты от своего военно-политического руководства из Кремля. Они все еще "ставят задачу до конца 2022 года выйти на админграницы Донецкой области". И это, несмотря на то, что захватчики не могут взять под контроль тот же Бахмут.

Какая сейчас ситуация у Бахмута