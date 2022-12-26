Зачем россиянам нужна пауза под Бахмутом

Российским вооруженным силам нужно перегруппироваться, чтобы подготовиться к более тщательному и агрессивному наступлению на украинские позиции.

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Как известно, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины – почти официальная цель так называемой спецоперации, которую президент России начал 24 февраля. Даже этой цели российские войска не могут достичь. Ведь захват Бахмута не означал бы, что у россиян есть реальная возможность выйти на административные границы Донбасса.

Поэтому логичнее привлечь российские войска к оперативной паузе, чтобы собрать в районе Донецкой области силы, которые помогли бы выполнить эту задачу Владимира Путина. Но Вооруженные Силы Украины, как видим, такой возможности оккупантам не предоставляют.

Вероятно, именно с желанием получить такое "перемирие" и связан ы назойливые слова Путина о переговорах с Украиной. Руководитель России говорил, что Россия всегда была за разрешение конфликта путем переговоров, а вот Украина и Запад не желают эти переговоры вести. Более того, сами запретили себе такие переговоры.

Это, конечно, демагогия. Ведь Россия до сих пор не предложила никаких реальных предложений по разрешению ситуации, создавшейся в результате агрессивного нападения российских войск на Украину. Российские политики и дипломаты постоянно выдвигают условия, неприемлемые даже для рассмотрения, не то что для понимания украинской стороной.

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Путин знает, что Украина не согласится с его условиями

Москва продолжает настаивать на том, чтобы стороны конфликта признали так называемые реалии на земле, то есть согласились с оккупацией территорий Украины.

Но такое согласие со стороны Украины будет означать полное разрушение международного права как такового. С таким подходом России не могут согласиться ни украинские власти, ни наши западные союзники. Путин это прекрасно осознает, поэтому не надо думать, что он действительно тяготеет к переговорам.

Россия готова к продолжению военных действий. В настоящее время целью российского военного и политического руководства является дальнейшая милитаризация страны. Такой вывод можно сделать после выступления Путина перед коллегией минобороны.