Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук. По его словам, из сообщений в соцсетях и СМИ уже сейчас ясно, что интенсивность российских атак на некоторых участках фронта снизилось.

Читайте также Скучают по вкусу поражения: россияне хотят начать наступление на еще одном направлении на Донбассе

Харук отметил, что в некоторых местах украинские защитники даже смогли отбросить россиян с захваченных ими позиций.

Почему оккупанты ослабили атаки под Бахмутом

По словам военного эксперта, такое развитие событий на фронте связано с 2 факторами:

У россиян иссякают человеческие ресурсы.

Также оккупантам не хватает боеприпасов.

Харук подчеркнул, что в таких условиях рушится вся система наступления российских войск.

Андрей Харук Военный эксперт, аналитик Тактика россиян предполагает либо огневой вал, либо упорную атаку наших укрепленных пунктов небольшими штурмовыми группами пехоты. У врага уже нет ресурсов ни для огневого вала, ни для штурмовых атак пехоты, на чем, собственно, и специализировались вагнеровцы.

Андрей Харук рассказал о ситуации под Бахмутом: смотрите видео

Как ВСУ могут воспользоваться слабостью врага

Военный эксперт предположил, что российские захватчики будут делать все, чтобы тянуть время.

Россиянам сейчас больше всего нужна пауза для того, чтобы восстановить ресурсы и с новыми силами продолжить биться головой об эту "стену" под Бахмутом,

– подчеркнул аналитик.

В интересах Вооруженных Сил Украины сейчас – не давать врагу отдохнуть и прийти в себя.

"Вероятно, наше командование имеет определенные планы действий и реализует меры по тому, чтобы, воспользовавшись этим ослаблением интенсивности атак врага, попытаться его отбросить как можно дальше от Бахмута", – сказал военный эксперт.

Харук добавил, что таким образом ВСУ смогут создать благоприятные условия и перейти в контрнаступление.

Что происходит под Бахмутом: коротко