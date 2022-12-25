Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона о ситуации в Донецкой области, пишет 24 канал.

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Зачем России нужен Бахмут

Он объяснил, почему Россия бросила все свои силы под Бахмут. Гайдай убежден, что в чем есть символизм для Кремля.

Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а больше символизм, очень любящий кремлевский режим,

– заявил он.

Также Гайдай добавил, что "кадыровцы" и "вагнеровцы" хотят доказать и показать Путину, что они что-то способны. Однако они там теряют тысячи своих солдат, которые там остаются на всю жизнь, утверждает глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, планы россиян остаются – они желают выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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