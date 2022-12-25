Аналитики Института изучения войны считают, что россияне замедлились в этом направлении и уже не могут поддерживать такие же темпы своих наступательных операций. Вероятно, оккупанты будут искать возможности для тактической или оперативной паузы.

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Темпы продвижения россиян в Бахмуте замедлились

Специалисты ISW заметили, что в последние несколько дней российские войска замедлили темпы своего наступления на Бахмут и окрестные населенные пункты. Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы оттеснили элементы группы Вагнера на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Минобороны Великобритании 24 декабря заявило, что по их данным захватчики не располагают необходимым запасом артиллерийских боеприпасов для поддержания широкомасштабного наступления. А мы заметим, что ведение военных операций вдоль всей линии фронта в Украине требует от оккупантов ежедневного расходования большого количества снарядов и ракет.

Непрерывное и дорогостоящее давление России на Бахмут также может ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели на Донбассе.

объясняют эксперты.

Противники постараются продолжить интенсивность боевых действий. Однако вероятно, им понадобится пауза, чтобы восстановить, чтобы восстановить силы.

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Почему россияне вцепились в Бахмут