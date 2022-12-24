Русские – большие патриоты и сторонники войны, когда она не касается их лично. Они подтвердили это утверждение массовыми побегами за границу после объявления "частичной мобилизации".

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Как россияне относятся к войне

Отношение граждан государства-агрессора к войне проверили русские социологи. Интересно, что на 10 месяце войны россияне начали меньше за ней следить. В то же время уровень поддержки войны упал на 1%.

Кстати, 50% россиян хотят, чтобы Кремль начал с Украиной мирные переговоры. В августе за такую идею выступали 44%.

Обратите внимание! Такие опросы говорят о том, что виноват в войне против Украины не только Путин. Огромная часть населения России поддерживает его действия и несет ту же ответственность за убийства гражданского населения.

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