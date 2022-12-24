Русские – большие патриоты и сторонники войны, когда она не касается их лично. Они подтвердили это утверждение массовыми побегами за границу после объявления "частичной мобилизации".
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Как россияне относятся к войне
Отношение граждан государства-агрессора к войне проверили русские социологи. Интересно, что на 10 месяце войны россияне начали меньше за ней следить. В то же время уровень поддержки войны упал на 1%.
Кстати, 50% россиян хотят, чтобы Кремль начал с Украиной мирные переговоры. В августе за такую идею выступали 44%.
Последние новости о войне в Украине
- 24 декабря российские оккупанты мощно обстреляли Херсон из РСЗО "Град". В результате 10 человек погибли, а еще 55 – получили ранения. Многие находятся в тяжелом состоянии. К вечеру россияне возобновили обстрелы, в городе – новые пожары
- ВСУ ликвидировали на войне 2 капитана российской армии. В общей сложности враг потерял на войне более 101 тысячи военных.
- В ОК "Юг" заявили, что в ближайшее время Николаевскую область могут полностью деоккупировать.