Росіяни – великі патріоти й прихильники війни, коли вона не стосується їх особисто. Вони підтвердили це твердження масовими втечами за кордон після оголошення "часткової мобілізації".

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Як росіяни ставляться до війни

Ставлення громадян держави-агресорки до війни перевірили російські соціологи. Цікаво, що на 10 місяці війни росіяни почали дещо менше за нею слідкувати. Водночас рівень підтримки війни впав на 1%.

До речі, 50% росіян хочуть, щоб Кремль почав з Україною мирні переговори. У серпні за таку ідею виступали 44%.

Зверніть увагу! Такі опитування говорять про те, що винним у війні проти України є не лише Путін. Величезна частина населення Росії підтримує його дії і несе таку саму відповідальність за вбивства цивільного населення.

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