Росіяни – великі патріоти й прихильники війни, коли вона не стосується їх особисто. Вони підтвердили це твердження масовими втечами за кордон після оголошення "часткової мобілізації".
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Як росіяни ставляться до війни
Ставлення громадян держави-агресорки до війни перевірили російські соціологи. Цікаво, що на 10 місяці війни росіяни почали дещо менше за нею слідкувати. Водночас рівень підтримки війни впав на 1%.
До речі, 50% росіян хочуть, щоб Кремль почав з Україною мирні переговори. У серпні за таку ідею виступали 44%.
Останні новини про війну в Україні
- 24 грудня російські окупанти потужно обстріляли Херсон з РСЗВ "Град". Унаслідок цього 10 людей загинули, а ще 55 – зазнали поранень. Багато з них перебувають у важкому стані. Надвечір росіяни поновили обстріли, в місті – нові пожежі.
- ЗСУ ліквідували на війні 2 капітанів російської армії. Загалом ворог втратив на війні понад 101 тисячу військових.
- В ОК "Південь" заявили, що найближчим часом Миколаївську область можуть повністю деокупувати.