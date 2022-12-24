В результате новых обстрелов вспыхнул пожар. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.
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Из-за постоянных взрывов в небе уже образовалось зарево – оно приобрело оранжевую окраску.
Россияне снова обстреляли Херсон: видео
В городе загорелись пожары: видео
Россияне мощно обстреляли Херсон 24 декабря
В канун Рождества россияне совершили новую террористическую атаку. Утром они обстреляли центр Херсона из РСЗО "Град". В результате пожар вспыхнул на крупнейшем рынке города. Также под удар попали дома, автомобили, котельная в детском саду и т.д.
Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в результате обстрелов погибли 10 человек. Еще 55 человек получили ранения, почти половина из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.
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Также известно, что на улице Красного Креста люди до сих пор находятся под завалами. Спасатели пытаются их извлечь.