Около 10:45 оккупанты обстреляли центр города. В результате загорелся крупнейший рынок и разрушен ряд зданий.

Обратите внимание Оккупанты посреди дня обстреляли центр Херсона: 5 погибших, десятки раненых – жуткие кадры

Последствия вражеского обстрела

Россияне атаковали центр Херсона по реактивным системам залпового огня. На центральном рынке возник пожар, 6 автомобилей сгорели.

По состоянию на 13:00 24 декабря, по данным Офиса Президента, 35 человек пострадали из-за российских обстрелов. 16 жителей города находятся в тяжелом состоянии.

Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны и начала расследование.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что по состоянию на 13:30 24 декабря известно о 58 пострадавших и 7 жертвах.

Последствия обстрела Херсона / Фото из телеграмм-канала Кирилла Тимошенко и "ХХ"

Реакция власти на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт, который совершили российские оккупанты против жителей Херсона в канун Рождества, которое 25 декабря будет отмечать большинство христиан мира.

Страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем,

– подчеркнул Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что оккупанты за все заплатят.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия ежедневно обстреливает гражданские объекты, что нарушает все международные конвенции. Поэтому глава Минобороны призывает к созданию трибунала против России.

Обратите внимание! Россия ежедневно обстреливает Херсон, что приводит к большому количеству раненых. Для помощи им нужна донорская кровь. Николаевская областная станция переливания крови уже ищет доноров на 25 декабря для того, чтобы помочь раненым в результате обстрелов Херсона. Если у вас есть возможность и позволяет здоровье – вы можете помочь спасти жизнь пострадавшим.