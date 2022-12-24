Также в результате обстрела загорелся самый большой рынок города. Все, что известно об ударе по Херсону – читайте далее в материале 24 канала.

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Что известно об обстреле Херсона

24 декабря около 10:45 оккупанты обстреляли центр города. В результате этого загорелся крупнейший рынок и разрушен ряд зданий.

Россияне атаковали центр Херсона из реактивных систем залпового огня. На центральном рынке города возник пожар, 6 автомобилей сгорели.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сначала сообщил, что 35 человек пострадали из-за российских обстрелов. 16 жителей города находятся в тяжелом состоянии. По его словам, обстрел центра Херсона был из "Градов".

Позже стало известно об уже 58 раненых, из них 18 – тяжелых.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что по состоянию на 13:10 количество погибших составляет 7 человек.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны и начала расследование.

Оккупанты ударили по центру Херсона / фото Кирилл Тимошенко

Какие последствия в результате удара по Херсону: смотрите видео

Реакция власти на удар по Херсону

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт, который совершили российские оккупанты против жителей Херсона.

Страна-террорист продолжает нести "русский мир" в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем,

– заявил Зеленский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты за все заплатят.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия ежедневно обстреливает гражданские объекты, что нарушает все международные конвенции. Поэтому он призвал к созданию трибунала против России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения

"Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы победить", – подчеркнул Кулеба.