Детали о характере травм пострадавших

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ознакомился, как справляется медицинская система Херсона с поступлением раненых в результате обстрелов, и рассказал о характере травм у пострадавших.

Внимание Смертельные обстрелы центра Херсона: главное о циничной атаке 24 декабря

Постоянные обстрелы. Многие ранены, есть погибшие. Посмотрел, как справляется медицинская система деоккупированного Херсона с поступлением раненых от постоянных террористических обстрелов города,

– отметил Ляшко.

По его словам, у пострадавших в результате террористического удара по Херсону 24 декабря – проникающие ранения в живот, травмы головы разной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

"Устрашение, разрушение инфраструктуры, погибшие и искалеченные люди – вся сущность российского террора", – подчеркнул министр и поблагодарил медиков Херсонщины за работу.

Обратите внимание! Жителей Херсона призвали сдать кровь в Центре крови, это критически необходимо. Добровольцев просят прийти по адресу: Николаевское шоссе, 7.

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