Деталі про характер травм потерпілих
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ознайомився, як справляється медична система Херсона з надходженням поранених унаслідок обстрілів, та розповів про характер травм у потерпілих.
Увага Смертельний обстріл центру Херсона: головне про цинічну атаку 24 грудня
Постійні обстріли. Багато поранених, є загиблі. Подивився, як справляється медична система деокупованого Херсону з надходженням поранених від постійних терористичних обстрілів міста,
– зазначив Ляшко.
За його словами, у потерпілих унаслідок терористичного удару по Херсону 24 грудня – проникаючі поранення у живіт, травми голови різного ступеня, поранення очей, ампутації нижніх кінцівок.
"Залякування, руйнування інфраструктури, загиблі та покалічені люди – вся сутність російського терору", – наголосив міністр та подякував медикам Херсонщини за роботу.
Головне про обстріл міста
- 24 грудня близько 10:45 окупанти обстріляли центр Херсона. Унаслідок цього загорівся найбільший ринок та зазнали руйнувань низка будівель.
- Росіяни атакували центр міста з реактивних систем залпового вогню, з "Градів". На центральному ринку міста виникла пожежа, 6 автомобілів згоріли.
- Станом на 17:40, за даними ОВА, кількість жертв зросла до 10. Відомо, що поранено 55 людей – 18 з них у важкому стані.