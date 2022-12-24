Всех, кто может сдать кровь, просят прийти по адресу: Николаевское шоссе, 7 Отметим, что по состоянию на 14.30 известно, что из 58 раненых – 18 в тяжелом состоянии.

Внимание Смертельные обстрелы центра Херсона: главное о циничной атаке 24 декабря

Херсонскому центру крови срочно нужны доноры всех групп крови на 25 декабря, для раненых в результате обстрелов херсонцев,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что "кровь нужна как никогда". Людей просят подходить в центр крови с 8:00 до 12:30 завтра.

В Херсоне нужны доноры крови / Фото Херсонская ОВА

Что нужно знать донорам

Донором может стать здоровый человек от 18 до 60 лет с весом от 50 килограммов. Однако есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием к донорству.

Если человек болел гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должен пройти месяц. После последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней. Нельзя сдавать кровь и в период менструации.

Также есть перечень заболеваний, при которых кровь сдавать нельзя. К ним относятся: хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2 – 3 степени и другие.

Кому нельзя сдавать кровь / инфографика 24 канала

Как подготовиться к сдаче крови.

За 3 – 5 дней нельзя принимать лекарства, имеющие в составе аспирин и анальгин;

За 48 часов нельзя употреблять алкоголь;

За 24 часа до сдачи крови следует отказаться от употребления жареных и копченых блюд;

Избегайте таких продуктов как: яйца, молоко и молочные продукты, сыр, масло, орехи, бананы, соленые, острые, жареные и копченые блюда, а также спиртное;

Можно употреблять в этот период фрукты (кроме бананов), овощи, хлеб, крупы, рыбу, соки, сладости;

Утром легко позавтракайте. К примеру, кашей на воде и сладким чаем;

За 2 часа до 2 часов после сдачи крови нельзя курить.



Как подготовиться к сдаче крови / инфографика 24 канала

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