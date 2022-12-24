Всех, кто может сдать кровь, просят прийти по адресу: Николаевское шоссе, 7 Отметим, что по состоянию на 14.30 известно, что из 58 раненых – 18 в тяжелом состоянии.
Внимание Смертельные обстрелы центра Херсона: главное о циничной атаке 24 декабря
Херсонскому центру крови срочно нужны доноры всех групп крови на 25 декабря, для раненых в результате обстрелов херсонцев,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что "кровь нужна как никогда". Людей просят подходить в центр крови с 8:00 до 12:30 завтра.
В Херсоне нужны доноры крови / Фото Херсонская ОВА
Что нужно знать донорам
Донором может стать здоровый человек от 18 до 60 лет с весом от 50 килограммов. Однако есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием к донорству.
Если человек болел гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должен пройти месяц. После последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней. Нельзя сдавать кровь и в период менструации.
Также есть перечень заболеваний, при которых кровь сдавать нельзя. К ним относятся: хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2 – 3 степени и другие.
Кому нельзя сдавать кровь / инфографика 24 канала
Как подготовиться к сдаче крови.
- За 3 – 5 дней нельзя принимать лекарства, имеющие в составе аспирин и анальгин;
- За 48 часов нельзя употреблять алкоголь;
- За 24 часа до сдачи крови следует отказаться от употребления жареных и копченых блюд;
- Избегайте таких продуктов как: яйца, молоко и молочные продукты, сыр, масло, орехи, бананы, соленые, острые, жареные и копченые блюда, а также спиртное;
- Можно употреблять в этот период фрукты (кроме бананов), овощи, хлеб, крупы, рыбу, соки, сладости;
- Утром легко позавтракайте. К примеру, кашей на воде и сладким чаем;
- За 2 часа до 2 часов после сдачи крови нельзя курить.
Как подготовиться к сдаче крови / инфографика 24 канала
Главное об обстреле Херсона
- 24 декабря около 10:45 оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате этого загорелся крупнейший рынок и разрушен ряд зданий.
- Россияне атаковали центр города из реактивных систем залпового огня "Град". На центральном рынке города возник пожар, 6 автомобилей сгорели.
- Сначала в ОП сообщили, что 35 человек пострадали из-за российских обстрелов
- Позже стало известно о 58 раненых, из них 18 – в тяжелом состоянии.