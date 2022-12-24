"Кров потрібна, як ніколи": куди підходити

Усіх, хто може здати кров просять прийти за адресою: Миколаївське шосе, 7. Зазначимо, що станом на 14:30 відомо, що з 58 поранених – 18 у важкому стані.

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Херсонському центру крові терміново потрібні донори усіх груп крові на 25 грудня, для поранених внаслідок обстрілів херсонців,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що "кров потрібна, як ніколи". Людей просять підходити у центр крові з 8:00 до 12:30 завтра.

В Херсоні потрібні донори крові / Фото Херсонська ОВА

Що потрібно знати донорам

Донором може стати здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою від 50 кілограмів. Однак, є низка захворювань, які є протипоказом до донорства.

Якщо людина хворіла на грип, ГРВІ чи ангіну, перед здачею крові має минути місяць. Натомість після останнього візиту до стоматолога повинно минути не менше 10 днів. Не можна здавати кров й у період менструації.

Також є список захворювань, при яких кров здавати не можна. До них відносяться: хронічні хвороби печінки, психічні захворювання, грибкові ураження шкіри, бронхіальна астма, гіпертонія 2 – 3 ступеня та інші.

Кому не можна здавати кров / інфографіка 24 каналу

Як підготуватися до здачі крові

За 3 – 5 днів не можна приймати ліки, які мають у складі аспірин і анальгін;

За 48 годин не можна вживати алкоголь;

За 24 години до здачі крові слід відмовитися від вживання смажених і копчених страв;

Уникайте таких продуктів, як: яйця, молоко і молочні продукти, сир, масло, горіхи, банани, солоні, гострі, смажені та копчені страви, а також спиртне;

Можна вживати в цей період фрукти (окрім бананів), овочі, хліб, крупи, рибу, соки, солодощі;

Вранці легко поснідайте. Наприклад, кашею на воді та солодким чаєм;

За 2 години до та 2 години після здачі крові не можна курити.



Як підготуватися до здачі крові / інфографіка 24 каналу

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