Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан сдать кровь для пострадавших. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Оккупанты стреляли из "Градов"
Янушевич рассказал, что российские террористы обстреляли центр города. Вражеские снаряды накрыли многие здания. В частности, разрушения получили:
- здание на улице Ришельевской,
- несколько домов на улице Торговой.
Также пострадали люди на улицах Маркса, Маяковского, 21 января, Молодежной, Пугачева, Украинской и проспекте Ушакова.
Там пылали дома, автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада. Ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа,
– отметил председатель ОВА.
На улице Красного Креста люди оказались под завалами. Там работают спасатели.
"Враг бил по центру города из "Градов". Кроме того, возле Антоновки использовал еще и зажигательные боеприпасы. У них ничего не удается противопоставить нашим Вооруженным Силам и они пытаются сделать все, что только могут – уничтожить население", – подчеркнул Янушевич.
Пока известно о 55 раненых и 10 погибших. 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет.
Обстрел центра Херсона 24 декабря: коротко
- В канун Рождества, 24 декабря, оккупанты жестоко и цинично обстреляли центр Херсона.
- В результате атаки вспыхнул крупнейший местный рынок, а ряд зданий получил серьезные разрушения.
- Мощный пожар уничтожил 6 автомобилей.
- Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи начали расследование.
- Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Россия ежедневно обстреливает гражданские объекты, нарушая все международные конвенции. Поэтому он призвал к созданию трибунала против нее.