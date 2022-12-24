Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан сдать кровь для пострадавших. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Оккупанты стреляли из "Градов"

Янушевич рассказал, что российские террористы обстреляли центр города. Вражеские снаряды накрыли многие здания. В частности, разрушения получили:

здание на улице Ришельевской,

несколько домов на улице Торговой.

Также пострадали люди на улицах Маркса, Маяковского, 21 января, Молодежной, Пугачева, Украинской и проспекте Ушакова.

Там пылали дома, автомобили. Также оккупанты попали в котельную детского сада. Ремонтным бригадам пришлось устранять утечку газа,

– отметил председатель ОВА.

На улице Красного Креста люди оказались под завалами. Там работают спасатели.

"Враг бил по центру города из "Градов". Кроме того, возле Антоновки использовал еще и зажигательные боеприпасы. У них ничего не удается противопоставить нашим Вооруженным Силам и они пытаются сделать все, что только могут – уничтожить население", – подчеркнул Янушевич.

Пока известно о 55 раненых и 10 погибших. 18 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет.

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