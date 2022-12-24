Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав містян здати кров для постраждалих. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Окупанти стріляли з "Градів"
Янушевич розповів, що російські терористи обстріляли центр міста. Ворожі снаряди накрили багато будівель. Зокрема, руйнувань зазнали:
- будівля на вулиці Рішельєвській,
- декілька будинків на вулиці Торговій.
Також постраждали люди на вулицях Маркса, Маяковського, 21 січня, Молодіжній, Пугачова, Українській та проспекті Ушакова.
Там палали будинки, автомобілі. Також окупанти влучили в котельню дитячого садка. Ремонтним бригадам довелося усувати витік газу,
– зазначив голова ОВА.
На вулиці Червоного Хреста люди опинилися під завалами. Наразі там працюють рятувальники.
"Ворог бив по центру міста з "Градів". Крім того, біля Антонівки використовував ще й запалювальні боєприпаси. У них нічого не вдається протиставити нашим Збройним Силам і вони намагаються зробити все, що тільки можуть – знищити населення", – наголосив Янушевич.
Наразі відомо про 55 поранених та 10 загиблих. 18 постраждалих перебувають у важкому стані. Дітей серед госпіталізованих немає.
Обстріл центру Херсона 24 грудня: коротко
- В переддень Різдва, 24 грудня, окупанти жорстоко та цинічно обстріляли центр Херсона.
- Внаслідок атаки спалахнув найбільший місцевий ринок, а низка будівель зазнала серйозних руйнувань.
- Потужна пожежа знищила 6 автомобілів.
- Херсонська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Слідчі розпочали розслідування.
- Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Росія щодня обстрілює цивільні об'єкти, порушуючи всі міжнародні конвенції. Тому він закликав до створення трибуналу проти неї.