К сожалению, не обошлось без жертв: многие пострадали, некоторые – погибли. В одном из вспыхнувших автомобилей заживо сгорел человек.
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Вражеский обстрел Херсона 24 декабря: в одном из автомобилей сгорел человек
Известный общественный активист и служащий ВСУ Сергей Стерненко распространил фото сгоревшего автомобиля в центре Херсона. Автомобиль вспыхнул днем 24 декабря в результате атаки россиян.
По словам Стерненко, в машине заживо сгорел человек. Люди в комментариях под фотографией начали активно отмечать мировых лидеров, чтобы те обратили внимание на терроризм россиян, который они совершают по отношению к украинскому народу.
Обратите внимание Россияне ударили по Херсону фосфорными боеприпасами, – Центр национального сопротивления
Оккупанты обстреляли центр Херсона 24 декабря: что об этом стоит знать
- Субботним утром, в канун Рождества, оккупанты жестоко и цинично обстреляли центр Херсона. Российские захватчики обстреляли освободившийся город из реактивных систем залпового огня.
- Из-за этого загорелся крупнейший местный рынок, а ряд зданий серьезно разрушены.
- В результате мощного пожара 6 автомобилей сгорели. Пока известно о 58 раненых, из них 18 – в тяжелом состоянии.
- По состоянию на 13:10 количество погибших выросло до 7 человек. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Обстоятельства и последствия российского террора устанавливаются.