На жаль, не минулося без жертв: багато людей постраждали, деякі – загинули. В одному з автомобілів, що спалахнули, живцем згоріла людина.
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Ворожий обстріл Херсона 24 грудня: в одній з автівок згоріла людина
Відомий громадський активіст та воїн ЗСУ Сергій Стерненко поширив фото згорілого автомобіля у центрі Херсону. Автівка спалахнула вдень 24 грудня унаслідок атаки росіян.
За словами Стерненка, у машині живцем згоріла людина. Люди в коментарях під світлиною почали активно позначати світових лідерів, аби ті звернули увагу на тероризм росіян, який вони чинять щодо українського народу.
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Окупанти обстріляли центр Херсона 24 грудня: що про це варто знати
- Суботнього ранку, в переддень Різдва, окупанти жорстоко та цинічно обстріляли центр Херсона. Російські загарбники обстріляли звільнене місто реактивних систем залпового вогню.
- Через це загорівся найбільший місцевий ринок, а низка будівель зазнала серйозних руйнувань.
- Унаслідок потужної пожежі 6 автомобілів згоріли. Наразі відомо про 58 поранених, з них 18 – у тяжкому стані.
- Станом на 13:10 кількість загиблих зросла до 7 осіб. Прокуратура негайно відкрила кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Обставини й наслідки російського терору встановлюються.