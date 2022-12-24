На жаль, не минулося без жертв: багато людей постраждали, деякі – загинули. В одному з автомобілів, що спалахнули, живцем згоріла людина.

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Ворожий обстріл Херсона 24 грудня: в одній з автівок згоріла людина

Відомий громадський активіст та воїн ЗСУ Сергій Стерненко поширив фото згорілого автомобіля у центрі Херсону. Автівка спалахнула вдень 24 грудня унаслідок атаки росіян.

За словами Стерненка, у машині живцем згоріла людина. Люди в коментарях під світлиною почали активно позначати світових лідерів, аби ті звернули увагу на тероризм росіян, який вони чинять щодо українського народу.

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