Саме фосфором ворог гатить по цивільному місту, порушуючи всі закони та звичаї ведення війни.

Важливо Окупанти зізнаються, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси і не тільки

Крім того, місто щодня обстрілюють з реактивної та ствольної артилерії. А 23 грудня окупанти завдали удар по місту застосовуючи фосфорні боєприпаси.

Зверніть увагу! Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонена Женевською конвенцією про захист жертв війни.

Що відомо про фосфорну зброю

Як відомо, заряд з білим фосфором може бути не лише в бомбах, але й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах та навіть гранатах. У зброї з білим фосфором запальний заряд горить при надзвичайно високій температурі: 800 – 900 градусів.

Він розповсюджується на значну територію у кілька сотень квадратних метрів. Фосфорний заряд горить, допоки не вигорить повністю або не припиниться його контакт із киснем.

Фосфорна бомба складається з тисяч маленьких фосфорних кульок, вона підривається на висоті 200 – 250 метрів над землею в місцях, де ховається противник.

Ще у листопаді у мережі з'явилися відео обстрілу позицій ЗСУ фосфорними снарядами біля Бахмута. На оприлюднених кадрах можна побачити яскраві спалахи у темному небі.

Додамо, що фосфорні боєприпаси використовували ще в Першій світовій війні, однак згодом їх заборонили. Така зброя може викликати особливо важкі ушкодження або ж спровокувати повільну та болісну смерть.