Именно фосфором враг обстреливает гражданский город, нарушая все законы и обычаи ведения войны.

Важно оккупанты признаются, что используют в Украине фосфорные боеприпасы и не только

Кроме того, город ежедневно обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. А 23 декабря оккупанты нанесли удар по городу, применяя фосфорные боеприпасы.

Обратите внимание! Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

Что известно о фосфорном оружии

Как известно, заряд с белым фосфором может находиться не только в бомбах, но и в артиллерийских снарядах, минах, ракетах и даже гранатах. В оружии с белым фосфором зажигательный заряд горит при очень высокой температуре: 800 – 900 градусов.

Он распространяется на значительную территорию в несколько сот квадратных метров. Фосфорный заряд горит до тех пор, пока не выгорит полностью или не прекратится его контакт с кислородом.

Фосфорная бомба состоит из тысяч маленьких фосфорных шариков, она взрывается на высоте 200 – 250 метров над землей в местах, где скрывается противник.

Еще в ноябре в сети появились видео обстрела позиций ВСУ фосфорными снарядами у Бахмута. На обнародованных кадрах можно увидеть яркие вспышки в темном небе.

Фосфорные боеприпасы использовали еще в Первой мировой войне, однако впоследствии их запретили. Такое оружие может вызвать особо тяжелые повреждения или спровоцировать медленную и болезненную смерть.