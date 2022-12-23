Именно фосфором враг обстреливает гражданский город, нарушая все законы и обычаи ведения войны.
Важно оккупанты признаются, что используют в Украине фосфорные боеприпасы и не только
Кроме того, город ежедневно обстреливают из реактивной и ствольной артиллерии. А 23 декабря оккупанты нанесли удар по городу, применяя фосфорные боеприпасы.
Что известно о фосфорном оружии
- Как известно, заряд с белым фосфором может находиться не только в бомбах, но и в артиллерийских снарядах, минах, ракетах и даже гранатах. В оружии с белым фосфором зажигательный заряд горит при очень высокой температуре: 800 – 900 градусов.
- Он распространяется на значительную территорию в несколько сот квадратных метров. Фосфорный заряд горит до тех пор, пока не выгорит полностью или не прекратится его контакт с кислородом.
- Фосфорная бомба состоит из тысяч маленьких фосфорных шариков, она взрывается на высоте 200 – 250 метров над землей в местах, где скрывается противник.
Еще в ноябре в сети появились видео обстрела позиций ВСУ фосфорными снарядами у Бахмута. На обнародованных кадрах можно увидеть яркие вспышки в темном небе.
Фосфорные боеприпасы использовали еще в Первой мировой войне, однако впоследствии их запретили. Такое оружие может вызвать особо тяжелые повреждения или спровоцировать медленную и болезненную смерть.