Российский захватчик Алексей говорит с отцом. Он рассказывает ему об использовании фосфорных боеприпасов , запускаемых из "Градов".

Важно Оккупанты продолжают активно применять запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы, – Генштаб

О, фосфор улетел,

– сказал оккупант.

Даже отец россиянина удивляется. Он говорит, что это запрещено Женевской Конвенцией. Однако Алексей ответил отцу, что они "здесь столько всего используют, что запрещено вообще".

Перехвачен разговор о форфорных боеприпасах: смотрите видео

Что нужно знать о фосфорных боеприпасах

Фосфорные боеприпасы небезопасны, ведь их воспалительный заряд горит при температуре 800 – 900 градусов. Таким образом, плавится даже дерево, металл, тела людей и животных. При попадании на открытые участки тела форфор вызывает тяжелые ожоги.

Это вещество может содержаться не только в бомбах, но и артиллерийских снарядах, минах, ракетах.

Такое оружие разрешено к применению только на военных объектах. Согласно Международной конвенции о конкретных видах обычного оружия, около населенных пунктов его применять нельзя.

Несмотря на это, оккупанты постоянно нарушают запреты и обстреливают поселки и города кассетными боеприпасами.

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