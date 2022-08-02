Російський загарбник Олексій говорить з батьком. Він розказує йому про використання фосфорних боєприпасів, які запускають з "Градів".

Важливо Окупанти продовжують активно застосовувати заборонені фосфорні та касетні боєприпаси, – Генштаб

О, фосфор полетів,

– сказав окупант.

Навіть батько росіянина дивується. Він каже, що це заборонено Женевською Конвенцією. Проте Олексій відповів батькові, що вони "тут стільки всього використовують, що заборонено взагалі".

Перехоплена розмова про форфорні боєприпаси: дивіться відео

Що треба знати про фосфорні боєприпаси

Фосфорні боєприпаси небезпечні, адже їх запальний заряд горить при температурі 800 – 900 градусів. Таким чином плавиться навіть дерево, метал, тіла людей та тварин. При потраплянні на відкриті ділянки тіла форфор викликає важкі опіки.

Ця речовина може міститись не тільки в бомбах, а й в артилерійських снарядах, мінах, ракетах.

Така зброя дозволена до застосування лише на військових об'єктах. Відповідно до Міжнародної конвенції про конкретні види звичайної зброї, біля населених пунктів її застосовувати не можна.

Попри це, окупанти постійно порушують заборони та обстрілюють селища та міста касетними боєприпасами.

До теми – росіяни підтвердили використання фосфорних і касетних бомб в Україні: відео