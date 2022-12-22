Об этом в личном влоге для 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов. В России обычно зимние праздники длятся 10 дней, поэтому военкомы пытаются успеть выполнить план по отлову мобилизованных и доставке их на сборные пункты.

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Военный эксперт считает, что в России до сих пор достаточно высок уровень поддержки войны, но желающих идти в военкоматы становится все меньше.

Уже Росгвардия вместе с СОБРом и ОМОНом начинают отлавливать тех, кого нужно привлечь в военкоматы,

– сообщил Олег Жданов.

По словам военного эксперта, России уже удалось мобилизовать около 300 тысяч человек, которых сейчас распределяют по всей линии фронта, отправляют на обучение в Беларусь, готовят в качестве резерва.

Посмотрим, как будет выглядеть вторая линия,

– завершил Жданов.

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