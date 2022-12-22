Об этом в личном влоге для 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов. В России обычно зимние праздники длятся 10 дней, поэтому военкомы пытаются успеть выполнить план по отлову мобилизованных и доставке их на сборные пункты.
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Росгвардия отлавливает военнообязанных
Военный эксперт считает, что в России до сих пор достаточно высок уровень поддержки войны, но желающих идти в военкоматы становится все меньше.
Уже Росгвардия вместе с СОБРом и ОМОНом начинают отлавливать тех, кого нужно привлечь в военкоматы,
– сообщил Олег Жданов.
По словам военного эксперта, России уже удалось мобилизовать около 300 тысяч человек, которых сейчас распределяют по всей линии фронта, отправляют на обучение в Беларусь, готовят в качестве резерва.
Посмотрим, как будет выглядеть вторая линия,
– завершил Жданов.
Жданов рассказал о скрытой мобилизации: смотреть видео
Частичная мобилизация в России: важные новости
- Россия планирует увеличить армию до 1,5 миллионов человек, но эти планы на грани здравого смысла.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в России мобилизовали 300 тысяч человек, половина из которых уже уехала гибнуть на фронт.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что массовую мобилизацию в России не решатся объявить, но будут поддерживать резерв.