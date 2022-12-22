Впрочем, начинать следует с того, что минобороны России собирается сформировать 2 новых военных округа – Ленинградский и Московский. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Что означает создание новых военных округов

Он объяснил, что военный округ – это самое большое соединение в армии России, которое в случае войны превращается в фронт. То есть создание Московского округа в случае войны означает создание фронта обороны Москвы.

И если относительно Ленинградского военного округа вопросов не возникает, ведь к НАТО присоединяется Финляндия, а это новая, 1300-километровая граница с Альянсом всего в 130 километрах от Санкт-Петербурга, то Московский округ – это достаточно значительный показатель.

Россия хочет расширить свою армию

Второй важный момент – это, конечно, заявление Шойгу об увеличении армии России до 1,5 миллиона человек, что в 1,5 раза больше, чем было в 2021 году, а также формировании целого ряда соединений, дивизий и прочего. Это можно было бы назвать амбициями, но на самом деле – это планы на грани здравого смысла.

Катков объяснил, что речь идет о создании артиллерийских и мотострелковых дивизий, переформировании их из бригад и создании новых, превращении всех бригад морской пехоты в дивизии – а это кратное увеличение, ведь если бригада – это условно 5 – 6 тысяч человек, то дивизия может насчитывать до 15 тысяч.

А что на самом деле

При том, что россияне планируют какие-то буквально фантастические вещи, в то же время Шойгу жалуется, что ремонтных возможностей минобороны и оборонно-промышленного комплекса России недостаточно. Ведь в этом году они уже открыли 2 дополнительных ремонтных завода, а откроют еще 3. То есть у России есть реальные проблемы с восстановлением техники, если об этом говорят даже в таком "вылизанном" докладе.

Не менее важно, что весь оборонный комплекс России в 2022 году смог нарастить выпуск основных образцов вооружения и военной техники на 30%. Это на коллегии подали как незаурядное достижение, однако следует понимать, что этот показатель стал результатом того, что они:

перешли на 12-часовой рабочий день и 6-дневную рабочую неделю,

ввели уголовное наказание до 10 лет за то, что не выполняется ДОЗ – государственный оборонный заказ,

завалили ОПК деньгами так, что у них якобы нет никаких ограничений по финансированию,

перенесли сроки, ввели подекадный отчетный план, то есть буквально перешли на ручное управление своим ОПК.

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То есть огромное количество мер дало лишь 30-процентное увеличение выпуска основной продукции. Если в этом контексте вспомнить о планах о 200 тысячах мобилизованных в резерве, то работая в таком темпе, оборонно-промышленный комплекс сможет обеспечить их соответствующим вооружением и военной техникой через годы. К примеру, только на танки нужно более 6 лет, а на бронемашины – более 20 лет.

"Для понимания – даже если у них не хватит танков и БМП, для того чтобы они просто пешком не ходили, необходимо более 70 тысяч автомобилей", – отметил Катков.

Он добавил, что, исходя из всего этого, Россия просто планирует заваливать фронты пехотными штурмами. Более того, командование оккупантов прекрасно понимает свои способности, а разговоры о новых дивизиях, бригадах и всем остальном – это просто разговоры.

А реальность в том, что увеличиваются вооруженные силы России исключительно для того, чтобы увеличить количество пехотных частей и продолжать пехотные штурмы.

– подытожил военный эксперт.

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