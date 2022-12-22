Из этого можно сделать вывод, что партнеры передают нам вооружение для выполнения большой массированной атаки. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание Далее Leopard, Marder и ракеты – у Зеленского прокомментировали передачу Украине ПВО Patriot

Назревает большая атака по россиянам

Он предположил, что, скорее всего, будет атака на отрезание крымско-херсонской группировки от российского снабжения. То есть перерезание сухопутного коридора в Крым.

Там очень хорошо это видно. Там не только Patriot, но и HARM, управляемые бомбы, десятки тысяч снарядов к "Градам". То есть вводят очень много наступательного вооружения, особенно боеприпасов,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, это указывает на то, что Украину все-таки обеспечивают наступательным вооружением, а сейчас именно та фаза войны, которая является переломной для хода всех боевых действий. Ведь выход на Азовское море, отсечение и перевод в режим оперативного котла российских группировок в Крыму и Херсонской области станет практически разгромом российской армии.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

Такой разгром, в свою очередь, приведет к определенным потрясениям в России – не только в армии, но и в обществе и политикуме. Именно поэтому, скорее всего, такие шаги обсуждали президенты Байден и Зеленский на встрече в Вашингтоне.

Байден пообещал предоставить Украине все, что нужно