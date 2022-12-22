Также российские захватчики за эти 9 месяцев лишились столько военной техники, сколько не теряли в любой другой войне за время существования Российской Федерации.
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Сообщение Генштаба ВСУ
Сейчас длится 302 сутки российского широкомасштабного вторжения на территорию Украины. Это почти десять месяцев. За это время Россия потеряла в Украине более 100 тысяч своих военнослужащих.
На сегодняшний день, за почти 10 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин,
– говорится в сообщении.
О более подробных потерях врага Генштаб отчитается позже, в традиционном сведении о потерях россиян в войне.
В сутки защитники отбили атаки около 16 населенных пунктов
Несмотря на безумные потери своих граждан, Россия продолжает агрессию против Украины. В течение суток враги нанесли по украинским городам 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также оккупанты совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области, а также в Донецкой области в районах: Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытне, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Невельское и Марьинка.
Удачи наших военных на фронте
- Генштаб подтвердил огненное поражение сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области 17 декабря. Там были ликвидированы 13 военнослужащих врага, 4 из которых – офицеры. Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. Информацию о раненых уточняют.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".
- В то же время, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.