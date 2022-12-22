Также российские захватчики за эти 9 месяцев лишились столько военной техники, сколько не теряли в любой другой войне за время существования Российской Федерации.

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Сообщение Генштаба ВСУ

Сейчас длится 302 сутки российского широкомасштабного вторжения на территорию Украины. Это почти десять месяцев. За это время Россия потеряла в Украине более 100 тысяч своих военнослужащих.

На сегодняшний день, за почти 10 месяцев, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, три тысячи танков и около шести тысяч других бронемашин,

– говорится в сообщении.

О более подробных потерях врага Генштаб отчитается позже, в традиционном сведении о потерях россиян в войне.

Обратите внимание. 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что почти за 10 месяцев полномасштабной войны наградами отметили более 100 тысяч оккупантов. В министерстве обороны Украины отметили , что это "удивительное совпадение".

В сутки защитники отбили атаки около 16 населенных пунктов

Несмотря на безумные потери своих граждан, Россия продолжает агрессию против Украины. В течение суток враги нанесли по украинским городам 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также оккупанты совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области, а также в Донецкой области в районах: Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытне, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Невельское и Марьинка.

Удачи наших военных на фронте