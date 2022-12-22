Також російські загарбники за ці 9 місяців втратили стільки військової техніки, скільки не втрачали у будь-якій іншій війні за час існування Російської Федерації.

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Повідомлення Генштабу ЗСУ

Наразі триває 302 доба російського широкомасштабного вторгнення на територію України. Це майже 10 місяців. За цей час Росія втратила в Україні понад 100 тисяч своїх військовослужбовців.

На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин,

– мовиться у повідомленні.

Про детальніші втрати ворога Генштаб відзвітує згодом, у традиційному зведенні про втрати росіян у війні.

Зверніть увагу. 21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що за майже 10 місяців повномасштабної війни нагородами відзначили понад 100 тисяч окупантів. У міністерстві оборони України відзначили, що це "дивовижний збіг".

За добу захисники відбили атаки біля 16 населених пунктів

Попри шалені втрати своїх громадян, Росія продовжує агресію проти України. Впродовж доби вороги завдали по українських містах 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також окупанти здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області, а також на Донеччині в районах: Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка.

Успіхи наших військових на фронті