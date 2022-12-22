Також російські загарбники за ці 9 місяців втратили стільки військової техніки, скільки не втрачали у будь-якій іншій війні за час існування Російської Федерації.
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Повідомлення Генштабу ЗСУ
Наразі триває 302 доба російського широкомасштабного вторгнення на територію України. Це майже 10 місяців. За цей час Росія втратила в Україні понад 100 тисяч своїх військовослужбовців.
На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин,
– мовиться у повідомленні.
Про детальніші втрати ворога Генштаб відзвітує згодом, у традиційному зведенні про втрати росіян у війні.
За добу захисники відбили атаки біля 16 населених пунктів
Попри шалені втрати своїх громадян, Росія продовжує агресію проти України. Впродовж доби вороги завдали по українських містах 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також окупанти здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області, а також на Донеччині в районах: Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка.
Успіхи наших військових на фронті
- Генштаб підтвердив вогневе ураження зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області 17 грудня. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців ворога, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформацію щодо поранених уточнюють.
- Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу "Форпост" та ще два – типу “Ланцет-3”.
- Водночас українські ракетники й артилеристи уразили 3 пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.