Джо Байден на пресконференції з президентом України жартома відповів на питання, чи не варто Вашингтону дати Києву всю зброю, про яку він просить для завершення війни з Росією. Про це пише 24 канал.

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Кумедна відповідь Байдена

Відповідаючи на питання журналістки, чи не варто США задовольнити всі військові запити України, аби та змогла перемогти Росію, Байден сказав: "Цей хлопець скаже – так", вказуючи на Володимира Зеленського.

Раніше Байден так само пожартував під час відповіді президента України на питання про додаткову військову допомогу. Коли Зеленський говорив, що в разі чергової ескалації приїде до Білого дому й проситиме про ще більше ЗРК Patriot, Байден відповів: "Працюємо над цим".

Візит Зеленського у США: головне

Володимир Зеленський 21 грудня приїжджав до США. Він зустрівся з американським президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом.

Близько 19:00 ЗМІ повідомили, що Зеленський уже в США. Згодом про це сказали офіційно – о 20:19 відповідне повідомлення з'явилось у телеграм-каналі президента.

Близько 22:00 розпочались переговори між американським та українським лідерами. Одразу стало відомо, що Зеленський передав Байдену нагороду та лист солдата, з яким він зустрівся напередодні у Бахмуті.

Після брифінгу з Джо Байденом Володимир Зеленський вирушив до Конгресу США, де перед засіданням зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. Крім того, президент розповів про свій візит до Бахмута і подарував конгресменам прапор, який йому передали захисники міста.