Об этом стало известно после очередного перехвата ГУР. Российский захватчик рассказал своему другу об условиях, в которых живет его подразделение.

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Ни танков, ни еды, ни воды

Оккупант сказал своему собеседнику, что военное командование последний раз видел полтора месяца назад. Далее россиянин рассказывает, что украл в украинской разведки спальник.

Российский солдат очень удивился такой находке, ведь в России таких теплых и качественных спальников не производят.

В целом все хорошо, но это не война, а полная п*зда,

– говорит оккупант.

Захватчик говорит, что их командованию вообще плевать на своих подданных. Командиры отказываются от своих солдат и не хотят даже слышать о каком-то недовольстве условиями.

Оккупант рассказывает об условиях жизни на войне: смотрите видео

К слову, оккупант рассказывает, что хорошую и новую военную технику показывают только по телевизору. На самом же деле на передовой у русских солдат нет соответствующего вооружения, они спят в ямах, а воду пьют из луж.

Потери россиян по состоянию на 23 декабря

Потери России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч солдат. Более того, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано еще 550 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли: