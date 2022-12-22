Украинская разведка перехватила интересный разговор оккупанта со своей женой. Мужчина рассказывает, чтобы сбежать с поля боя, он пытался сломать себе руку.
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Адвокат советует идти в суд
Судя по записи, супруги обсуждали план возвращения оккупанта домой. Для этого они даже наняли адвоката.
Оккупант, по имени Андрей, жалуется на постоянную головную боль и надеется, что это убедит командование отпустить его домой.
Также россиянин интересуется у жены, сколько времени займет решение этого дела: "три месяца или уже до конца". Впрочем, жена успокаивает своего мужа и говорит, что во время судебного разбирательства оккупант должен присутствовать лично. То есть, один из возможных вариантов возвращения русского солдата домой – явиться в суд.
Россиянин пытался сломать себе руку
Впоследствии оккупант Андрей рассказывает жене, что пытался сломать себе руку топором, но у него ничего не получилось. Его собеседница ответила, что все понимает, ведь он "обдолбався".
Россиянин рассказал жене, что пытался топором сломать руку: смотрите видео
Сегодня ночью бл*дь руку себе ломал. Я думал может меня хоть увезут отсюда. Но в результате получил только сильный ушиб,
– рассказывает захватчик.
Оккупант резюмировал разговор тем, что он уже не знает, что делать, чтобы выбраться из Украины живым.
Потери россиян по состоянию на 22 декабря
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла в Украине 100 400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.
В частности, за сутки захватчики потеряли:
- личного состава – 100 400 (+660)
- танков – 3003 (+1);
- боевых бронированных машин – 5981 (+2);
- артиллерийских систем – 1978 (+6);
- РСЗО – 413 (+1);
- средств ПВО – 212;
- самолетов – 283 (+1);
- вертолетов – 267;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
- крылатых ракет – 653;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
- специальной техники – 178.