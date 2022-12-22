Українська розвідка перехопила цікаву розмову окупанта зі своєю дружиною. Чоловік розповідає, що аби втекти з поля бою, намагався зламати собі руку.
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Адвокат радить йти до суду
Судячи з запису, подружжя обговорювало план повернення окупанта додому. Для цього вони навіть найняли адвоката.
Окупант, на ім'я Андрій, скаржиться на постійний головний біль і сподівається, що це переконає командування відпустити його додому.
Також росіянин цікавиться у дружини, скільки часу займе вирішення цієї справи: "три місяці чи вже до кінця". Втім дружина заспокоює свого чоловіка і каже, що під час судового розгляду окупант має бути присутнім особисто. Себто, один з можлививх варіантів повернення російського солдата додому – з'явитись у суді.
Росіянин намагався зламати собі руку
Згодом окупант Андрій розповідає дружині, що намагався зламати собі руку сокирою, але в нього нічого не вийшло. Його співрозмовниця у відповідь сказала, що все розуміє, адже він "обдовбався".
Росіянин розповів дружині, що намагався сокирою зламати руку: дивіться відео
Сьогодні вночі бл*дь руку собі ламав. Я думав може мене хоч вивезуть звідси. Але в результаті отримав лише сильний забій,
– розповідає загарбник.
Окупант резюмував розмову тим, що він вже не знає, що робити, аби вибратись з України живим.
Втрати росіян станом на 22 грудня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні 100 400 бійців. Позбулися окупанти й великої кількості техніки.
Зокрема за добу загарбники втратили:
- особового складу – 100 400 (+660)
- танків – 3 003 (+1);
- бойових броньованих машин – 5 981 (+2);
- артилерійських систем – 1 978 (+6);
- РСЗВ – 413 (+1);
- засобів ППО – 212;
- літаків – 283 (+1);
- гелікоптерів – 267;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5);
- крилатих ракет – 653;
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7);
- спеціальної техніки – 178.