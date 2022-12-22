Українська розвідка перехопила цікаву розмову окупанта зі своєю дружиною. Чоловік розповідає, що аби втекти з поля бою, намагався зламати собі руку.

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Адвокат радить йти до суду

Судячи з запису, подружжя обговорювало план повернення окупанта додому. Для цього вони навіть найняли адвоката.

Окупант, на ім'я Андрій, скаржиться на постійний головний біль і сподівається, що це переконає командування відпустити його додому.

Також росіянин цікавиться у дружини, скільки часу займе вирішення цієї справи: "три місяці чи вже до кінця". Втім дружина заспокоює свого чоловіка і каже, що під час судового розгляду окупант має бути присутнім особисто. Себто, один з можлививх варіантів повернення російського солдата додому – з'явитись у суді.

Росіянин намагався зламати собі руку

Згодом окупант Андрій розповідає дружині, що намагався зламати собі руку сокирою, але в нього нічого не вийшло. Його співрозмовниця у відповідь сказала, що все розуміє, адже він "обдовбався".

Росіянин розповів дружині, що намагався сокирою зламати руку: дивіться відео

Сьогодні вночі бл*дь руку собі ламав. Я думав може мене хоч вивезуть звідси. Але в результаті отримав лише сильний забій,

– розповідає загарбник.

Окупант резюмував розмову тим, що він вже не знає, що робити, аби вибратись з України живим.

Втрати росіян станом на 22 грудня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні 100 400 бійців. Позбулися окупанти й великої кількості техніки.

Зокрема за добу загарбники втратили: