Об этом в эфире 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый. Он также определил, какая техника россиян наносит больше вреда ВСУ.

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На днях заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россиянам тяжело удерживать всю линию фронта. Череватый объяснил это тем, что военные методы россиян недостаточно универсальны и новейшие.

Смена тактики их не спасет

Сейчас оккупанты несколько изменили тактику: вместо оборотных и батальонных тактических групп они действуют малыми группами, отметил полковник. На Бахмутском направлении бывшие заключенные стали фактически одноразовым элементом, который применяется для прорыва и истощения украинской обороны.

Под этим напором, под постоянным шквалом огня, хоть это дается тяжелой ценой, но Вооруженные Силы достигают важной цели — они по сути обескровливают врага, наносят огромные потери в личном составе и технике.

– отметил военный.

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Вооружение и мотивации у оккупантов все меньше

Украинские военные уничтожают все больше снарядов кафиров, поэтому им приходится везти припасы и оружие с далекого расстояния, добавил Череватый. На линии фронта такая интенсивность огня, что даже у россиян уже кончается вооружение. Глава ГУР Кирилл Буданов на днях информировал, что россияне ищут советское оружие уже в КНДР.

По словам Череватого, хотя россияне пока еще могут мощно давить на отдельных направлениях, однако ежедневно они становятся слабее, это влияет и на моральное состояние их личного состава. Кое-где они уже не верят своим командирам и понимают, что это бесперспективно.

Учитывая годы воспитанной покорности, оккупанты пока не могут ничего сделать, поэтому идут лавинами в атаку,

– заметил спикер.

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Что больше всего донимает ВСУ на фронте

Череватый отметил, что на фронте украинских бойцов больше всего донимает именно артиллерия оккупантов. Поскольку россияне имеют возможность поражать разными типами артиллерии, у них есть в основном советская артиллерия всех калибров.

Также опасны для любого подразделения российские танки, особенно в моменты, когда нет возможности их уничтожить, подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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