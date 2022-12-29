Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти докладають великих зусиль, прагнучи зупинити наступ ЗСУ.
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Значення Кремінної для російських загарбників
Кремінна має для російських загарбників важливе стратегічне значення. Черник пояснив, що через це місто проходить траса P66, яка є ключовою артерією для довезення боєприпасів не тільки у район Кремінної, а також для посилення Бахмутського напрямку.
Як тільки ми зможемо відрізати цю трасу, а також якщо вдасться організувати оперативний обхід по самій Кремінній і найближчим часом її звільнити, це дуже серйозно погіршить ситуацію для окупантів на Бахмутському напрямку,
– наголосив Черник.
Він додав, що Бахмут і далі залишається одним із ключових населених пунктів, який прагнуть захопити росіяни.
Петро Черник розповів про ситуацію під Кремінною: дивіться відео
Як звільнення Кремінної вплине на становище окупантів під Бахмутом
Військовий експерт зауважив, що не варто підіймати планку очікувань і емоційно сподіватися, що деокупація Кремінної ось-ось станеться. Він наголосив, що така операція дуже небезпечна.
"Давайте говорити в режимі умовностей. Якщо будуть якісно розраховані всі аспекти і ми дійсно зможемо організувати цю операцію, то на Бахмутському напрямку ворог почне дуже сильно страждати у частині логістики, зокрема у довезенні боєприпасів", – сказав Черник.
Що відбувається біля Кремінної: головне
- Українські військові продовжують мужньо проганяти ворога з наших земель. Як повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, протягом тижня захисники України просунулись на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що біля Кремінної постійно точаться бої і окупанти проводять контрнаступальні дії, але вони є марними.
- Гайдай також висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи будуть просуватися уперед і зможуть деокупувати Кремінну уже на початку 2023 року.
- Українські військові виявили групу окупантів на Луганщині. Російські загарбники заблукали та здалися в полон біля Кремінної. Окупанти принесли з собою зброю.